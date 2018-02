Schwimmhalle „Am Südring“ wieder geöffnet

Chemnitz – Die Schwimmhalle „Am Südring“ ist ab heute, dem 6. Februar, wieder in Betrieb.

© Chemnitz Fernsehen

Nach dem aktuellen Stand der Arbeiten ist die Verschlusssicherheit der Garderobenschränke wieder hergestellt. Die Schwimmhalle musste am 1. Februar für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen werden.

Die Schließung erfolgte aus Sicherheitsgründen aufgrund eines Einbruchs, bei dem auch Magnetkarten entwendet wurden, die zum Schließsystem der Garderobenschränke in den Umkleidebereichen gehörten. Besucher des öffentlichen Schwimm- und Badebetriebes können die Schwimmhalle planmäßig am kommenden Donnerstag in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr zum Ausdauerschwimmen nutzen.

Öffnungszeiten während der Winterferien

In der 1. Woche der Winterferien vom 12. bis 18. Februar 2018 bietet die Schwimmhalle „Am Südring“ erweiterte Öffnungszeiten an:

Montag, 12.02. von 8.00 – 11.00 Uhr und von 11.00 – 16.00 Uhr Senioren und Behinderte

Dienstag, 13.02. von 8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich

Mittwoch, 14.02. von 8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich

Donnerstag, 15.02. von 8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich, 18.00 – 19.00 Uhr Ausdauerschwimmen auf 3 Bahnen und von 19.00 – 21.30 Uhr Ausdauerschwimmen

Freitag, 16.02. von 8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich

Samstag, 17.02. von 10.00 – 18.00 Uhr

Sonntag, 18.02. von 10.00 – 18.00 Uhr

Letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung.