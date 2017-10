Leipzig – Ab 2018 wird in der Schwimmhalle Mitte in Edelstahl gebadet. Am Donnerstagmorgen sollte eigentlich das Schwimmbecken für den neuen Anbau angeliefert werden – doch daraus wurde nichts. Es stand noch im Stau.

Aktuell wird die Schwimmhalle Mitte teilsaniert. Spätestens im Oktober des kommenden Jahres sollen die Arbeiten fertig sein. Das neue Becken im Anbau wird eine Fläche von 8 x 12,5 Metern und eine Wassertiefe von 1,30m haben.