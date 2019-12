Schwimmkomplex Freiberger Platz wird später fertig

Dresden - Nach fünfjähriger Bauzeit wird Dresdens größtes Objekt für den Schwimmsport und das Wasserspringen am Montagabend feierlich eingeweiht. Durch Restarbeiten verschiebt sich die Eröffnung der DDR-Halle und der Sauna wohl bis Weihnachten. Zu dem Komplex gehören zwei Hallen mit jeweils acht Bahnen auf 50 Meter Länge. Neben einem Lehrschwimmbecken, in welchem künftig verstärkt verschiedene Kurse angeboten werden, ergänzen die Springerhalle, in der vor allem Deutschlands Olympiahoffnungen im Wasserspringen trainieren, sowie eine Saunalandschaft auf dem Dach des neuen Foyers das Objekt.