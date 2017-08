Schwitzen für den Ligastart beim SC DHfK

Endlich wieder Handball-Bundesliga. Bereits am Donnerstag startet der erste Spieltag der stärksten Liga der Welt. Den Anfang macht der Aufsteige aus Ludwigshafen gegen FRISCH AUF! Göppingen. Unsere Jungs vom SC DHfK haben dagegen noch ein bisschen Zeit. Für sie war am Donnerstag noch schwitzen im Kraftraum angesagt. Ernst wird es bei den Grün-Weißen am Sonntag wenn es gegen GWD Minden auf die Platte geht.

Das neu formierte Team aus Minden hat in der Vorbereitung vor allem an der Attraktivtät und der Schnelligkeit im eigenen Spiel gearbeitet. Konnten jedoch im DHB-Pokal keine allzu gute Leistung zeigen.