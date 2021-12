Sebnitz ist Sachsens größter Erholungsort

Die Stadt Sebnitz ist der größte staatlich anerkannte Erholungsort in Sachsen. Das hat das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus nun erneut bestätigt. Damit wurde Sebnitz erstmalig in allen 10 Ortsteilen gleichzeitig zertifiziert. Erstmals wurde der Titel „Erholungsort“ 1997 an die Stadt verliehen. Grund dafür sei laut Staatsministerium seit jeher die abwechslungsreiche Landschaft der Ortsteile. Auch das weit verzweigte Rad- und Wanderwegnetz trage zur Auszeichnung bei. Tourismusministerin Barbara Klepsch äußert sich froh über die Bestätigung des Titels und sieht in der Region viele Möglichkeiten zur aktiven Erholung.