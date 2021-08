Seinen Träger*innen soll er Glück bringen

Sprachwissenschaftler meinen, dass der Name Saphir auf das Hebräische zurückzuführen ist.

Andere sehen den Ursprung nicht in Persien, sondern in Indien. Er soll ein Begriff des Sanskrit sein und von Saturn geliebt bedeuten. In Indien glaubt man deshalb auch, dass der Saphir seiner Trägerin oder seinem Träger Glück bringt. Am häufigsten kommt bei den Saphiren die Farbe Blau vor, doch auch die Farben violett und orange kommen häufig vor. Erlaubt ist also, was gefällt.

Schon die blaue Farbe allein ist ein schöner Grund, um einen Saphir zu kaufen. Doch auch der geschichtliche Hintergrund könnte für eine Kaufentscheidung wichtig sein. Je nach Kultur und Zeit glaubten die Menschen, dass der Saphir Schutz vor Hexen und Magier bot. In unserer Zeit steht der Stein für die Liebe, die Reinheit des Herzens, die Wahrheit und die Aufrichtigkeit. Deshalb hat er als Verlobungsring inzwischen auch eine ganz besondere Bedeutung. Schließlich wird ihm auch eine große Bedeutung in Bezug auf die Unsterblichkeit, der Keuschheit, der Kraft und der Ehre zugeschrieben. Manche Menschen glauben daran, dass er für Reichtum sorgen kann und Streit verhindern hilft. Geht man in die Spiritualität, so schützt dieser Stein den Geist und die Seele.