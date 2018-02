Chemnitz – In unserer Kategorie „Rückblick“ haben wir auch in dieser Woche wieder einen Blick in die Vergangenheit geworfen.

Vor fast genau 10 Jahren trat das Sächsische Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. In öffentlichen Einrichtungen durfte nicht mehr geraucht werden – ein Kneipensterben wurde befürchtet. Auch in Chemnitz standen Gaststätten und Diskotheken vor großen Herausforderungen.