Seit vielen Tagen vermisst – Wo ist Anjali (14) aus Dresden-Mockritz?

Die 14-Jährige verließ bereits am 16. November die elterliche Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Letztmalig wurde sie am 3. Dezember in einer Straßenbahn der Linie 9 am Otto-Dix-Ring gesehen. Polizeibeamte haben zwischenzeitlich alle bekannten Hinwendungsorte geprüft, ohne das Mädchen auffinden zu können.



Anjali B. ist 1,55 Meter groß und kräftig. Sie hat lange schwarze Haare mit einem rotgefärbten Pony und braune Augen. Auf der rechten Seite des Halses hat sie einen Leberfleck. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen.