Seit Wiedervereinigung: VLW baut erstmals selbst

Es wird das erste Neubauprojekt der Vereinigten Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) seit der Wiedervereinigung, hier an der Otto-Adam Straße. Während eines feierlichen Festaktes wurde nun der Grundstein dafür gelegt. In einem 5-geschossigen Wohnhaus entstehen so 27 barrierefreie Wohnungen, erklärt Wolf-Rüdiger Kliebes, Vorstandsvorsitzender der VLW. "Unser Schwerpunkt lag und liegt auf der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. Mit dem Neubau können wir nun auch barrierefreie Wohnungen anbieten, was sonst so nicht umsetzbar ist."