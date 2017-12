Leipzig – Seit Montag gab es bundesweit heftige Diskussionen um die Sitzbezüge des neuen „Survivor R“ der sächsischen Polizei. Nun werden die SEK-Logos auf den Sitzen entfernt.

Das umstrittene SEK-Logo auf den Sitzen der neuen Polizeieinsatzfahrzeuge sollen entfernt werden. Das Sonderfahrzeug „Survivor R“ war erst Ende vergangener Woche offiziell vorgestellt worden und ist das neue Flaggschiff unter den Polizei-Panzern. Doch bereits am Montag hatte es bundesweit Kritik an dem Schriftzug auf den Sitzbezügen gegeben. Der Grund – die verwendete Schrift und Form des Logos lässt auf Symbole aus der NS-Zeit deuten. Das Landeskriminalamt (LKA) wies diese Vorwürfe zum Wochenbeginn noch zurück. Dennoch lies das LKA das Logo prüfen. Nun also die Entscheidung, die Stickereien auf den Sitzbezügen werden entfernt. Der Sprecher des LKA Tom Bernhard betont jedoch, dass der Entschluss „unabhängig von der öffentlichen Diskussion“ getroffen wurde. Der „Survivor R“ löst die mittlerweile 25 Jahre alten SE4-Wagen ab.