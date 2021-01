Selbst testen: DRK bietet Corona-Schnelltest Kurs

Durch die Ausbildung der Tester soll das Fachpersonal in den Kliniken entlastet werden. Dabei ist der Kurs nicht nur für Erzieher gedacht, sondern richtet sich auch an Pflegeeinrichtungen und Apotheken. Laut Rotem Kreuz gab es auch schon Anfragen aus größeren Unternehmen. Die Organisation der Ausbildung übernahm das DRK-Bildungswerk. Den Kurs nutzten rund 60 Teilnehmer, hauptsächlich aus dem Erziehungsbereich. Sie wollen verhindern, dass sich das Corona-Virus in ihren Einrichtungen durch Mitarbeiter verbreiten kann. In Leipzig war es die erste Fortbildung dieser Art. Auch in der Landeshauptstadt gibt es entsprechende Kurse. Laut Angaben des DRK war die Nachfrage in Leipzig allerdings so groß, dass es in den nächsten Tagen noch weitere Schulungen geben wird.