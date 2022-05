Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln in Sachsen nimmt ab

Das Landwirtschaftsministerium betonte in seiner Antwort, dass es regionale Wirtschaftskreisläufe in bisher unterversorgte Sektoren stärken wolle, um die Quote zu erhöhen. Dabei verwies das Haus von landwirtschaftsministerium Wolfram Grünert (Grüne) auf die Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums Ökologischer Landbau in Nossen am Montag. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier. (mit dpa)