Semester an Hochschulen in Sachsen startet

Dresden- Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus stellt die Verwirrung um den Beginn des Semesters an Sächsischen Hochschulen klar.

Verschiedene Medienberichte berichteten gestern über den geplanten Semesterstart an Hochschulen am 20. April. Dabei griffen sie Aussagen aus dem Hamburger Senat auf, dass das Sommersemester am 20. April startet.

Das gilt für Sachsen nicht!

Hier hat das Semester an vielen Hochschulen für angewandte Wissenschaften bereits begonnen. An Sachsens Universitäten beginnt das Semester wie ursprünglich geplant am Montag, den 06.04.2020. – natürlich im Wesentlichen mit digitalen Lehrinhalten. Die Anwesenheitspflicht ist bis zum 4. Mai ausgesetzt.

Alle wesentlichen Informationen dazu finden Sie auch auf den Internetseiten der sächsischen Hochschulen.

Der Semesterstart ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

Die Kultusministerkonferenz hatte sich in einer schriftlichen Mitteilung zum Semesterstart geäußert, allerdings ohne einen festen Termin zu nennen.

(Quelle: SMWK – Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus)