Herzlich willkommen in der Semperoper Dresden! Damit niemand auf einen Einblick in die Welt dieses wunderschönen Opernhauses verzichten muss, starten wir ab heute unsere Sofa Tour mit euch!

Like father, like son. Welcome to the Semperoper Dresden! So that nobody has to miss the opportunity of seeing the beautiful world of this opera house, we'll be starting our sofa tour today. With you!