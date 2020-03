Semperoper präsentiert Spielplan für 2020/21

Rund 292.000 Gäste besuchten im Kalenderjahr 2019 die Semperoper Dresden und bescherten ihr eine Vorjahresauslastung in allen Sparten von fast 92 Prozent.

Für die kommende Spielzeit 2020/21 freuen sich alle Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne ebenso wie ihr Publikum auf insgesamt 281 Vorstellungen mit elf Premieren – davon fünf Opernpremieren in der Semperoper und zwei in Semper Zwei, zwei Ballett- und zwei Junge Szene-Premieren – und 32 Repertoirestücke in allen Sparten. Die Konzerte der Sächsischen Staatskapelle Dresden werden in einem eigenen Programm vorgestellt. Der Vorverkauf für die Saison 2020/21 beginnt am Mittwoch, 11. März 2020, 10 Uhr. Ausgenommen ist die Buchung der Karten für die »Ring«-Zyklen, für die besondere Konditionen gelten. Kartenreservierungen für die regulären Veranstaltungen können telefonisch, schriftlich oder persönlich in der Schinkelwache vorgenommen werden. Online-Ticketing bietet die platzgenaue Buchung von bis zu 15 Tickets, die zum Print@Home und als Handy-Ticket bereitgestellt werden.