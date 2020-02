Semperopernball 2020 – Dresdner feiern trotz Polit-Chaos

Der "besondere Jubiläumsball" ohne Preisverleihung

Der Semperopernball gehört wie kein anderes Event zu Dresden. Die internationale Kulturwelt schaut dann besonders auf die sächsische Landeshauptstadt. Opernball-Initiator Hans-Joachim Frey hatte im Vorfeld vor allem durch Negativ-Schlagzeilen auf den Ball aufmerksam gemacht. Die Verleihung des St. Georgs-Ordens war in jedem Jahr ein Highlight. Geehrt wurden kulturell bedeutende Persönlichkeiten, die sich für Frieden und Humanität einsetzen - so zumindest die ursprüngliche Idee.

Bereits in vergangenen Jahren wurde die Preisvergabe oft kritisiert, so beispielsweise 2009, als der russische Präsident Wladimir Putin die Ehrung überreicht bekam. 2020 jedoch erreichte die Diskussion um den Orden seinen Höhepunkt, als dieser an den ägyptischen Politiker al-Sisi übergeben wurde. Der Verein um den Semperopernball stimmt über die Vergabe ab, wer jedoch im Detail an dieser Abstimmung teilgenommen hat, möchte Initiator Frey nicht preisgeben. Er verteidigte bis zuletzt die Ehrung für al-Sisi, so sei dieser doch eine "bedeutende Person des öffentlichen Lebens und vor allen in der arabischen Welt eine vorantreibende Kraft für kulturelle Entwicklung", so Frey. Al-Sisi ist international durch seinen diktatorischen Politikstil bekannt. Menschenrechte und öffentliche Meinungsäußerungen werden nach wie vor in Ägypten nicht genug respektiert, vor allen auch durch Politiker wie Al-Sisi. Die Verleihung eines humanitären Preises also nur eine Farce? Für gewöhnlich findet die Preisverleihung im Rahmenprogramm der Veranstaltung selbst statt, Hans-Joachim Frey reiste jedoch kurz vor Ballbeginn nach Kairo, um den Preis dort persönlich an al-Sisi zu übergeben, in der Vorahnung, dass es die Dresdner nicht gut heißen würden, wenn der umstrittene Politiker nach Sachsen käme.

Über die Motive von Frey und dem Opernball e.V. lässt sich streiten. Frey muss sich mit der Anschuldigung auseinandersetzen, hinter der Vergabe an das eigene Kalkül gedacht zu haben. Seine enge Verbindungen nach Russland haben ihm bereits häufig in seiner Karriere weitergebracht und in Kairo wurde aktuell ein neues Opernhaus eingeweiht.