Semperopernball – Wer wird die Neue von Roland Kaiser?

Dresden – Roland Kaiser moderiert, Absage Judith Rakers.

Die Gespräche mit den beiden, für die Präsentation des 15. SemperOpernballs vorgesehenen Moderatoren sind mit dem Ergebnis zu Ende gegangen, dass Roland Kaiser weiterhin als Moderator zur Verfügung steht. Judith Rakers hat den Semper Opernball e.V. jedoch gebeten, sie aus dem Vertrag zu entlassen. Beide geben dafür auch gesonderte Erklärungen ab. „Als SemperOpernball respektieren wir den Wunsch von Judith Rakers. Wir haben in ihrer Rolle als Tagesschau-Sprecherin volles Verständnis dafür. Umso mehr freuen wir uns, dass Roland Kaiser weiter an unserer und vor allem an der Seite der Dresdner Ballfreunde steht“, sagte SemperOpernball-Chef Hans-Joachim Frey am Mittwochabend. „Wir sind glücklich, dass Roland Kaiser nach wie vor für die Dresdnerinnen und Dresdner und alle Gäste des SemperOpernballs da sein wird, ebenso wie Peter Maffay.“

Der SemperOpernball wird zeitnah noch in dieser Woche bekanntgeben, welche Dame in diesem Jahr an der Seite Roland Kaisers moderieren wird.