Senior in Chemnitz übergibt 80.000 Euro nach Betrugsanruf

Laut Polizei Sachsen erhielt ein 77-jähriger Senior in Chemnitz im Januar 2022 einen Anruf von einer weiblichen Person. Diese gab vor, seine Lebensgefährtin zu sein und sagte, dass sie ein Kind überfahren hätte. Zur Abwendung der Strafverfolgung sollte der Senior einen Geldbetrag in Höhe von 80.000 Euro zahlen. Um seiner Gefährtin zu helfen, hob der 77-Jährige das Geld ab und übergab es am 19. Januar in Chemnitz an der Herbertstraße einem unbekannten Tatverdächtigen.

Eine Beschreibung des Mannes, der das Geld abholte, liegt nicht vor. Dem 77-jährigen ist es jedoch gelungen, ihn zu fotografieren. Die Chemnitzer Kriminalpolizei fahndet nun öffentlich nach dem Mann, der nach dem Betrug mittels Schockanruf, das geforderte Geld vom Geschädigten entgegennahm.

Das Foto des Geldabholers ist hier einzusehen: www.polizei.sachsen.de

Hinweise an: Polizeidirektion Chemnitz, Kriminalpolizeiinspektion, Tel. 0371 3873448