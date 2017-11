Chemnitz – Mit einem Stollenanschnitt wird am Samstag, 8.45 Uhr, die Chemnitzer Seniorensportwoche eröffnet.

Bis zum 09. Dezember können alle Interessierten an den verschiedensten Sportangeboten teilnehmen. So wird zum Beispiel Geräteturnen, Schwimmen und vieles mehr angeboten. Außerdem wird es insgesamt 13 Wettkämpfe geben, in denen sich die Teilnehmer messen können.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter www.sportbund-chemnitz.de.