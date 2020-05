Sensortechnik – Innovation auf leisen Sohlen

Bei Menschen, die ihr Bett nicht mehr verlassen können, kommt eine hauchdünne Matte zum Einsatz. Durch die Messdaten wird sichtbar, an welchen Stellen des Körpers zu viel Druck herrscht. Dadurch können Wundstellen vermieden werden. Ähnlich wird die Anwendung bei Diabetes-Kranken eingesetzt. Bei dieser Anwendung werden die Sensoren in eine Schuhsohle integriert. Dadurch lässt sich frühzeitig erkennen, an welchen Stellen die Belastung zu hoch ist. Mit diesen Daten kann dann schnell reagiert und der Gang korrigiert werden.