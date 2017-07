„ServiceLine“ für Studenten

Chemnitz – Die TU Chemnitz bietet für einen optimalen Start ins Wintersemester 2017/2018 ein Servicetelefon für Beratungsgespräche und Studieninformationen an.

Unter der Hotline 0371 531-33333 werden alle Fragen rund um das Thema Studium an der Technischen Universität Chemnitz beantwortet. Alle Bewerberinnen und Bewerber können diese „ServiceLine“ bis zum 15. Oktober in Anspruch nehmen. Erreichbar ist die Hotline montags bis freitags jeweils von 13.30 bis 16.00 Uhr. Die Beraterinnen und Berater helfen bei Fragen zu allen Studiengängen an der TU Chemnitz, aber auch zu Studienvoraussetzungen, Bewerbungs- und Zulassungsfristen, Studienaufbau und -ablauf sowie dem gesamten Immatrikulationsprozess.

Gerade Bewerberinnen und Bewerber, die unsicher sind, ob sie bei der Bewerbung alles richtig gemacht haben, können sich hier informieren. Detaillierte Informationen zu den insgesamt 99 Studienangeboten der TU Chemnitz im Wintersemester 2017/2018, gibt zudem die Zentrale Studienberatung.

Wer sich darüber hinaus beraten lassen möchte, sei es zur Finanzierung, Wohnheim oder zu Inhalten seines Wunschstudienganges, kann sich über die Website informieren: www.tu-chemnitz.de/beratung oder die FAQ zur Informationsvermittlung nutzen: www.tu-chemnitz.de/studentenservice/faq.php

Weitere Informationen erteilt die Zentrale Studienberatung der TU Chemnitz, Straße der Nationen 62, Zimmer 46, 09111 Chemnitz, Telefon 0371 531-55555, E-Mail studienberatung@tu-chemnitz.de, www.tu-chemnitz.de/studentenservice/zsb/kontakt.php.

