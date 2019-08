Sexuelle Belästigung: Zwei ähnliche Fälle

Fall 1: Neulindenau

Der erste Fall ereignete sich in der Radiusstraße 5 in Neulindenau. Gegen 13:30 Uhr wurde eine 17-Jährige von einem Unbekannten verfolgt. Er griff sie an, woraufhin die Frau benommen hinfiel. Der Täter führte sexuelle Handlungen an ihr durch. Dabei kam es weder zu versuchter noch vollendeter Vergewaltigung. Da ein Zeuge dazu kam, flüchtete der Täter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: