Sexuelle Übergriffe am Kulkwitzer See

Am Ostersonntag ist eine Joggerin am Kulkwitzer See sexuell belästigt worden. Die 53-jährige ist am Nachmittag von Lausen Richtung Göhrenz gelaufen, als sie ein Mann unsittlich berührte. Der Täter sei zwischen 40 und 45 Jahre alt, kräftig gebaut und etwa 1,75 Meter groß. Er habe dunkelblonde Haare und eine grüne Sporthose und Turnschuhe getragen. Der Mann hat nach der Tat die Flucht ergriffen.

In der Nähe des Kulkwitzer Sees ist es bereits in den vergangenen Wochen zu sexuellen Übergriffen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und prüft derzeit Zusammenhänge mit ähnlichen Taten. Für Zeugenhinweise kann man sich unter der (0341) 966 4 6666 bei den Ermittelnden melden.

Quelle: dpa