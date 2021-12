SG LVB erhält „Grünes Band“ für Talentförderung

Die Kanurennsportler des SG LVB wurden mit dem „Grünen Band für vorbildliche Talentförderung“ ausgezeichnet. Das „Grüne Band“ gehört zu den bedeutendsten Nachwuchsleistungssportpreisen in Deutschland und ist mit einer Prämie von 5.000 Euro dotiert. Verwendet werden soll das Geld laut Verein für Schülerboote und Paddel. Die Kanuten des SG LVB umfassen sieben Trainingsgruppen mit mehr als 150 Kindern und Jugendliche. 18 ehrenamtliche Coaches kümmern sich derzeit um den Nachwuchs im Leistungssport. Einige Kanuten des Vereins haben es in den letzten Jahren bereits bis in den Bundeskader des Deutschen Kanu-Verbandes geschafft.