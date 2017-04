SG LVB trotzt Aufstiegskandidat Hildesheim Unentschieden ab

Die Leipziger starteten vor einer gut gefüllten Brüderhalle engagiert in die Partie und gingen schnell mit 4:2 in Führung. Die Gäste aus Hildesheim versuchten mit zunehmender Spieldauer ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und nahmen das Spiel nach einer Auszeit in die Hand. Es entwickelte sich eine enge erste Hälfte, die mit 14:13 für die Gäste endete.

In Hälfte zwei ließen die Leipziger keinen Zweifel aufkommen, nicht den Klassenerhalt schaffen zu wollen. Mit viel Leidenschaft und einem stellenweise überragenden Jan Guretzky im Tor hatte die SG LVB den Aufstiegsaspiranten am Rande einer Niederlage. Kurz vor Schluss erzielte Hildesheim nach einem nicht genutzten Siebenmeter der Leipziger durch Meinert noch den Ausgleich.