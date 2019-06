SG LVB verliert letztes Heimspiel der Saison

Zum Abschluss der Heimspielsaison mussten die Blau-Gelben der SG LVB am Samstag eine 1:4-Niederlage gegen die Gäste Frisch Auf Wurzen einstecken. Den Klassenerhalt im Gepäck kamen die Leipziger schwer in die Partie und mussten bereits in der 20. Minute das 0:1 der Wurzener hinnehmen. Nach einem satten Schuss von Lenze war LVB-Keeper Neumann machtlos und musste das erste Mal hinter sich greifen. Die Leipziger konnten jedoch fast im Gegenzug den Treffer kontern und durch Heinze zum 1:1 ausgleichen.

Der Ausgleich sollte allerdings nicht allzu lange Bestand haben. Bereits in der 38. Minute traf der Wurzner Langer nach Vorarbeit von Kurmann per Kopf zur Gästeführung. Für die Leipziger sollte es zum Pausenpfiff noch dicker kommen. Diesmal traf Kurmann zur komfortablen 3:1-Führung in der 45. Minute.