Bei unserem Shopping-Deal erhalten Sie anständige Ware

Mit dem Rabattcode tvrabatt kostet Sie unsere Windows-10-Pro-Lizenz nur noch 19,99 Euro.

Dafür erhalten Sie:

eine echte Retail-Lizenz

leicht verständliche Anleitung

deutschen Kundensupport

Einfach über eine Internetverbindung zu aktivieren

keine telefonische Aktivierung

Sollte einmal etwas nicht auf Anhieb klappen, hilft Ihnen der deutsche Lizenzking.de-Kundensupport schnell und unkompliziert.

Sicherheits-Support für Windows 7 wird bald eingestellt

In weniger als drei Monaten schickt Microsoft sein beliebtes Betriebssystem Windows 7 in den Ruhestand. Letztmalig am 14. Januar 2020 gibt es Sicherheits-Updates für das weit verbreitete Windows-System. Ab diesem Tag kann man davon ausgehen, dass es verstärkt Angriffe auf bestehende Sicherheitslücken geben wird. Es ist also ratsam, auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln. Mithilfe des offiziellen und kostenlosen Windows Media-Creation-Tools geht das Update von Windows 7 auf Windows 10 schnell und einfach: Sie brauchen dazu nur eine gültige Windows-10-Lizenz.

Windows 8.1, soll laut Microsoft noch bis 10. Januar 2023 mit Sicherheitsupdates versorgt werden - wird aber in Sachen neuer Funktionen mittlerweile links liegengelassen. Auch hier ist Windows 10 für eigentlich alle Nutzer die wesentlich bessere Wahl.