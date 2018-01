Short Track – Deutsche Staffeln stehen im Halbfinale & Einzelstarter erfolgreich

Dresden - Erfolgreicher Auftakt bei den ISU European Short Track Speed Skating Championships in Dresden. In der EnergieVerbund Arena standen am Freitag die Läufe über 500, 1000 und 1500 Meter sowie die Staffeln auf dem Programm. Die deutschen Einzelstarterinnen Anna Seidel und Bianca Walter zeigten sich gut aufgelegt, qualifizierten sich wie Christoph Schubert für die nächste Runde. Die EM-Neulinge Adrian Lüdtke und Tobias Pietsch mussten sich bei ihrer Premiere über die jeweiligen Distanzen in der ersten Runde geschlagen geben.