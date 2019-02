Shorttrack in Dresden – Licht und Schatten bei DSV-Team

Die Hoffnungen der Dresdner Zuschauer lagen wie so oft auf ihr: Anna Seidel. Nach souveränen Vorstellungen in den Vorläufen sollte vor gut 2000 Besuchern in der EnergieVerbund Arena endlich einmal etwas Zählbares in der Heimat der gebürtigen Dresdnerin herausspringen: Doch nachdem die 20-jährige bereits am Samstag sehr unglücklich ausgeschieden war, passierte auch im Halbfinale über die 1000 Meter am Sonntag ein folgenschweres Malheur. Besser lief es für die 2-malige Olympiateilnehmerin hingegen in den Staffelwettbewerben. Die blutjunge Damenstaffel schaffte es überraschend ins Halbfinale, in der neuen Mixedstaffel kam das DSV-Team sogar ins kleine Finale. Für Bianca Walter, die nach langer Verletzungspause in Dresden wieder voll in die Saison eingestiegen ist, war der Heimweltcup vor allem eine Belastungsprobe. Dass sie sich über Qualifikationsläufe für die 1000-Meter-Distanz bereits aus eigener Kraft in den Wettkampf katapultierte, stimmte die 28-jährige Bundespolizistin dementsprechend positiv für die Zukunft. Insgesamt mehr als 6000 Zuschauer haben sich am Wochenende das rasante Spektakel auf dem Eis angesehen und die Athleten lautstark angefeuert. So laut sogar, dass sich der deutsche Bundestrainer Stuart Horsepool aus Großbritannien beim Coachen eine heisere Stimme eingefangen hat. Über die große Unterstützung am Shorttrack-Trainingsstützpunkt Dresden freut sich der ehemalige Athlet dennoch sehr. Alles überragend waren beim Weltcup in Dresden wiedereinmal die Südkoreaner. Bei den Männern konnten sich die asiatischen Kufencracks sogar in jeder Einzeldisziplin die Goldmedaille abholen.

Die Deutschen Fahnen in Dresden wird wohl auch im nächsten Jahr vor allem wieder Anna Seidel hochhalten. Und dann womöglich endlich einmal mit dem glücklichen Ende für sich..