Sicherer Schulweg in der Jungen Garde

Beim 20. "Zuckertütenfest" der DNN und der Polizeidirektion Dresden ging es darum, den Dresdner ABC-Schützen die Themen Sicherheit auf dem Schulweg, im Straßenverkehr und in der Freizeit nahe zu bringen. Doch die wichtige Präventionsarbeit wurde keinesfalls trocken abgehandelt, sondern in einem bunt gemischten Programm mit Live-Musik des Polizeiorchesters, Puppenspiel der Polizeipuppenbühne Dresden, Mitmachaktionen und Spielen mit jeder Menge Spaß verpackt. So bleiben die gelernten Lektionen nämlich auch besser im Gedächtnis.