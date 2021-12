Sicheres Onlineshopping – wie funktioniert die Paysafecard?

In über 40 Ländern auf der ganzen Welt können Sie eine Paysafecard kaufen. Diese gilt als elektronisches Zahlungsmittel und wird an vielen Verkaufsstellen angeboten. Dabei handelt es sich um eine Prepaid-Zahlung, die Karte wird wie ein Prepaid Handytarif aufgeladen. Wenn Sie eine Paysafecard kaufen möchten, werden Sie in vielen Geschäften, Postämtern oder an Tankstellen fündig. Sie können die Karte im Wert von 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 und 100 € kaufen. Diese Karte kann dann später als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Besonders praktisch ist es auch, die Paysafecard gleich online zu kaufen.