Sichtbar durch den Straßenverkehr – Verkehrswacht in Kindergärten

Mit dem Herbst bricht die dunkle Jahreszeit an. Es wird später hell und früher dunkel. Das bedeutet erschwerte Sichtbedingungen für Alle, die sich im Straßenverkehr bewegen. Rund 25% der Unfälle mit Personenschaden passieren in der Dämmerung oder Dunkelheit. Im Straßenverkehr heißt es also: Sehen und gesehen werden! Das gilt nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen der Kita Karl-Heine-Straße.

Jeden Morgen laufen Sie mit ihren Eltern oder gar alleine zum Kindergarten. Um diesen Weg sicher zu gestalten, sollten sich die Kleinen so sichtbar wie möglich machen. Wie das am Einfachsten geht, erklärt Grit Blümle, von der Messestadt Verkehrswacht den Kindern. Die Dunkelheit ist für Sie ein erheblicher Unfallfaktor.