Sie war mal kurz weg und nun wieder da

Die Wechselwirkung mit unserem Körper

Zunächst einmal muss in Zusammenhang mit CBD und vergleichbaren Hanfextrakten eines erwähnt werden: Wer Produkte mit diesen Inhaltsstoffen verwendet, muss keinesfalls befürchten, versehentlich „high“ zu werden. Die berauschende Wirkung wird lediglich dann erreicht, wenn THC enthalten ist. Dabei handelt es sich um ein Cannabidiol, das einen Rausch verursachen kann. Bei dem anderen Inhaltsstoff, um den es geht sieht dies aber ganz anders aus: Zwar ist auch CBD eines der insgesamt über 100 Cannabidiole, die in der Hanfpflanze enthalten sind; es macht aber auch bei regelmäßiger Anwendung ebenso wenig „high“ wie Hanfsamen oder Hanföl im Essen. Dafür ist der Inhaltsstoff mittlerweile bereits bei vielen Menschen dafür bekannt, bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen und Symptomen für Linderung sorgen zu können. So kommt es beispielsweise in der Tiermedizin, aber auch in der Humanmedizin zum Einsatz, um regulären Therapie zu unterstützen. Auch gegen Schmerzen und Übelkeit, etwa auch im Rahmen einer Krebstherapie, testen seit einigen Jahren wieder Medizinische Fakultäten den Einsatz dieser Therapien.