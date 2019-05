Sieg für DHfK B-Jugend gegen THW Kiel

Der Nachwuchs des DHfK hat den nächsten Schritt auf dem Weg zur Deutschen Juniorenmeisterschaft gemacht. Am Samstag gewannen die Handballer das Hinspiel gegen THW Kiel knapp mit 23:22. Nach einer starken ersten Hälfte, in der die Leipziger zeitweise mit 3 Punkten führten. Die zweite Halbzeit begann dagegen nicht so souverän. Den Schwung aus dem Hinspiel wollen die Leipziger auch für das Rückspiel mitnehmen. Das findet am 1. Juni in Kiel statt.