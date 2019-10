Sieg für die Niners

Schon zum ersten Viertel konnten die Niners in Führung gehen. Zur Pause stand es 25:19. Nachdem die Orange-Army ihren Vorsprung weiter ausbauen konnten, versuchten die Tübinger einen Strategiewechsel. Doch auch die Auszeit half den Tigers nicht wirklich. Zur Halbzeit lagen die Chemnitzer mit 51 zu 37 Punkten in Führung. Eine kleine Hoffnung der Auswärtigen schimmerte noch. Doch diese schwand schon zum Anfang des dritten Viertels, als die Orange Army dank Dominique Kevin Johnson, Terrell Harris und Jonas Richter den Vorsprung auf 20 Punkte ausbauen zu können. Dies sorgte für Entspannung bei den Chemnitzer Spielern. Die Tübinger Basketballer nutzten diese Gelegenheit, um aufzuholen. Mit 59:71 Punkten ging es in die letzte Pause.