Sieg für die Wasserballer des Schwimmclub Chemnitz

Das Spiel am Samstagabend bot viel Spannung. Im ersten Viertel waren die beiden Wasserball-Teams noch gleich auf. Mit 3:3 beendeten sie das erste Viertel. Dann holte der SC auf und ging in Führung. Zur Halbzeit erkämpften sie sich ein Vorsprung auf 9:5. Das dritte Viertel verlief überraschenderweise komplett torlos, sodass der Stand an dessen Ende noch immer bei 9:5 lag. Im letzten Viertel vielen dann noch einige Tore. Die Berliner konnten zwar den Abstand verringern, aber für den Sieg reichte es dann trotzdem nicht. Der Schwimm-Club Chemnitz fuhr letztendlich mit einem 12:9 den Sieg ein. Dies ist ein großer Ansporn für die Chemnitzer Wassersportler, sie haben sich noch viel für diese Saison vorgenommen. Sie wollen 20 Punkte erreichen.