+++ Positiver Coronatest! HC Elbflorenz Heimauftakt gegen EHV Aue abgesagt! +++

Dresden - Der Heimauftakt des HC Elbflorenz am Mittwochabend ist aufgrund eines positiven Coronatests bei Gegner EHV Aue abgesagt worden. Das gesamte Gästeteam aus Aue musste sich in Absprache mit den Gesundheitsämtern in häusliche Quarantäne begeben und reist heute nicht nach Dresden. Der Erzgebirgskreis ist mit 444 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen und einer Inzidenzrate von 132 pro 100.000 Einwohner der am stärksten von Corona betroffene Landkreis in ganz Ostdeutschland.



Entwarnung aus Dresden: Die gesamte HCE-Mannschaft ist negativ getestet worden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Damit verzögert sich der Saisonstart in die neue 2. HBL Saison in der BallsportARENA Dresden mindestens bis in den November. Dann ginge es planmäßig am 1. November gegen den Vfl Lübeck-Schwartau. Wann die Partie gegen Aue nachgeholt werden soll, ist aktuell noch unklar.