Dresden - Der HC Elbflorenz Dresden startet am Mittwoch, 21. Oktober, endlich auch in der BallsportARENA Dresden in die neue 2. HBL Saison! Nach dem siegreichen Auftakt bei der HSG Konstanz will der HCE nun auch sein Heimspieldebüt gewinnen. Im prestigträchtigen Ostderby gegen EHV Aue geht es ab 19:30 Uhr gleich voll zur Sache!