Sieg und Niederlage für die Crashers

Gegen die Saale Bulls Reserve am Folgetag fanden die Crashers zu ihrer Form zurück. In Halle siegten sie mit einem eindeutigen 9:1. Die Mannschaft von der Saale liegt aktuell auf dem letzten Platz der Tabelle. Dieser Sieg brachte den Crashers am 20. Spieltag die nötigen Punkte, um den Abstand zu den Tornado Nieskys auszubauen. Diese liegen jetzt mit einem Abstand von 10 Punkten auf Platz 5 der Tabelle. Am Samstag werden die Cracks dann gegen die Tornados antreten. Um 17 Uhr startet das Spiel auf dem heimischen Eis.