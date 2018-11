Siegesserie gerissen – IceFighters verlieren vor 1600 Zuschauern

Leipzig - Die EXA IceFighters kommen mit einer Niederlage zurück aus der Länderspielpause gegen die Crocodiles Hamburg. Die Eiskämpfer spielten offen wie ein Scheunentor und machten es, so den Gästen aus Hamburg besonders leicht. 2:5 hieß es am Ende vor knapp 1600 Zuschauern in der eigenen Halle.