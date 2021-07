Sildenafilcitrat nun doch als Medikament im Kontext Angina pectoris?

Durch diese Anwendungsmöglichkeit kehrt nun vielleicht der Wirkstoff Sildenafilcitrat zu seinem ursprünglichen Zweck zurück: Ab dem Jahr 1989 testeten britische Wissenschaftler Sildenafilcitrat als Medikament zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina pectoris. In den 1990er Jahren bemerkten die Forscher dann bei frühen Versuchen mit dem Medikament eine interessante Nebenwirkung, nämlich eine Zunahme der Erektionen, was zu einer der größten Erfolgsgeschichten beim Vertrieb eines Medikaments führte. Der Pharmakonzern Pfizer ließ Sildenafil 1996 als Viagra patentieren, und in nur zwei Jahren hatten Ärzte in den USA mehr als 40.000 Rezepte für das neue Wundermittel ausgestellt.