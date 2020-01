Silke Böschen liest in Dresden

Dresden - Viele Dresdner kennen Silke Böschen vor allem als Journalistin der ARD-Sportschau oder des Formats "Kontraste". Nun stellt die Moderatorin ihr erstes Buch in Dresden vor. "Träume von Freiheit - Flammen am Meer" handelt von einer historischen Begebenheit mit Verknüpfungen nach in die sächsische Landeshauptstadt. Leseratten und Geschichtsinteressierte sind am Donnerstag ab 19:30 Uhr in das Dresdner Stadtmuseum eingeladen.