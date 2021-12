Silvester und Corona – Was ist erlaubt?

Auch in diesem Jahr wird Silvester leiser als gewohnt. Denn am 31. Dezember und am 1. Januar sind Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel in Sachsen nicht erlaubt. Bund und Länder haben sich zudem bereits Anfang Dezember auf ein Verkaufsverbot von Pyrotechnik geeinigt. Laut der neuen Corona-Schutzverordnung, die vom 13. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022 gilt, ist es nun auch untersagt, außerhalb der Unterkunft, Silvesterfeuerwerk (pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2) mit sich zu führen oder zu entzünden.

Davon ausgenommen ist das Mitführen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F1, die zur Verwendung in geschlossenen Bereichen und innerhalb von Wohngebäuden vorgesehen sind (Tischfeuerwerk, Wunderkerzen, Bodenwirbel, Knatterbälle, Feuerkreisel u.a.).

Mit diesem Verbot soll dazu beitragen werden, dass es nicht zu unnötigen Menschenansammlungen in Pandemie-Zeiten kommt. Außerdem soll die Lage in den bereits stark beanspruchten Krankenhäusern nicht noch weiter belastet werden.