Silvesterlauf am Wasserschloss

Chemnitz – Am Wasserschloss Klaffenbach wird am 31. Dezember erneut eine Laufveranstaltung stattfinden.

Bei der zweiten Auflage des „Chemnitzer Silvesterlaufes“ an diesem Standort werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder auf einen Rundkurs auf und am Gelände des Golfclubs begeben. Im vergangenen Jahr gab es bei der Premiere mehr als 300 Läuferinnen und Läufer, die verschiedene Distanzen vom Bambinilauf bis zum Hauptlauf in Angriff nahmen.

Die Hauptstrecke wird für dieses Jahr von acht auf 9,3 Kilometer verlängert. Beginn für die Veranstaltung ist 10 Uhr mit dem 800 Meter-Lauf für Kinder. Der Hauptlauf startet 10:30 Uhr.

Anmeldungen sind per Internet oder im Spoorth-Ladengeschäft möglich. Der Silvesterlauf ist der Auftakt für den „Chemnitzer Laufcup 2018“.