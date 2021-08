Simmel Center am Wiener Platz nimmt Konturen an

Dresden - Das Simmel Center am Wiener Platz beim Hauptbahnhof nimmt Gestalt an. Das insgesamt 204 Meter lange und 40 Meter breite Center der Superlative bietet etwa 30.000 qm Nutzfläche. Seit Juni hat die regionale Verwaltung Barmer Platz im Gebäude gefunden. Noch in diesem Jahr soll die Eröffnung des 3.785 qm großen SIMMEL-Lebensmittelmarktes stattfinden und das Hotel Meininger soll dann im Sommer des nächsten Jahres fertiggestellt werden.

SACHSEN FERNSEHEN Dresden hat mit Bauherrn und Investor Peter Simmel über den Baufortschritt und Besonderheiten des Gebäudes gesprochen.