Vogtland- Eine über das Vogtland hinaus bekannte Band feiert in diesem Jahr Ihr 50-Jähriges Bestehen. Damit dürfte Simultan, so der Name der Gruppe, eine der ältesten Ostbands überhaupt sein. Sebastian Fischer, der aktuelle Frontmann der Band, lässt im Interview mit SACHSEN FERNSEHEN die Bandgeschichte Revue passieren.