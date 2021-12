Dresden- Wir laden Euch ein, das Weihnachtskonzert aus der Philharmonie Dresden in diesem Jahr in unserem Fernseh-Programm und auf Facebook anzuschauen: am 24. Dezember um 17 Uhr.

Freut euch auf ein festliches Programm u.a. mit Ausschnitten aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“ und Tschaikowskis Suite „Der Nußknacker“.

Weitere Infos unter: www.dresdnerphilharmonie.de/weihnachtskonzert