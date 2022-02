Dresden- Sie sind ein Relikt aus alten Zeiten: die Oberleitungsbusse. In gerade mal drei deutschen Städten, nämlich in Esslingen, Eberswalde und Solingen, sind O-Busse noch im Stadtbild zu sehen. Doch auch in Sachsen gibt es reichlich 40 Jahre nach Ende der O-Bus Zeiten immer mal wieder Diskussionen um die Wieder-Einführung der Trolleybusse, wie sie international heißen.