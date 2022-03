Dresden- Mit der Aktion „Sing for Ukraine!“ (Singen für die Ukraine!) ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen.

Die Philharmonie Dresden lädt alle Interessierten zum Bürgersingen für Frieden in der Ukraine ein, auf dem Neumarkt in Dresden am Samstag, den 12. März ab 17:30 Uhr.

Wir. Gemeinsam.

Gegen Krieg, Gewalt und Zerstörung und das Leid unschuldiger Menschen gemeinsam Lieder singen.

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger und ausdrücklich auch alle Dresdner Chöre.