Sinnvolle Verteilung der Brandschutzmittel gefordert

Bei der Verteilung der regionalen Brandschutzmittel müssten beispielsweise zukünftig Risikofaktoren berücksichtigt werden. Sie dürfte nicht nach dem "Gießkannenprinzip über den ganzen Landkreis gleich hoch erfolgen", so Nino Haustein, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Mittwoch. Zudem müsse die Ausrüstung für die Waldbrandbekämpfung verbessert werden. Es fehle zum Teil an leichteren Helmen oder Feuerpatschen.

Auch die Feuerwachen im Kreis müssten ertüchtigt werden, um solchen Bränden begegnen zu können.